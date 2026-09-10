फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Panic prevailed for 38 hours after an LPG tanker overturned in Mainpuri

दहशत के 38 घंटे: 10 पेट्रोल पंप और आठ स्कूल बंद, दो हजार लोगों की उड़ी रही नींद; घरों में चूल्हे तक नहीं जले

Thu, 10 Sep 2026 06:01 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Published by: Arun Parashar Updated Thu, 10 Sep 2026 06:01 AM IST
सार

यूपी के मैनपुरी जिले में दो हजार से अधिक लोग 38 घंटे तक दहशत में रहे। इन लोगों की रात की नींद तक उड़ी रही। स्थिति ये रही कि पेट्रोल पंप और स्कूल तक बंद करने पड़े। घरों में चूल्हे तक नहीं जल सके।

विज्ञापन
Panic prevailed for 38 hours after an LPG tanker overturned in Mainpuri
मैनपुरी में पलटा एलपीजी से भरा टैंकर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
झपकी आना नींद से पहले होने वाली सामान्य प्रक्रिया है। सामान्यत: मनुष्यों के लिए यह नींद आने का संकेत है। सोमवार की रात के समय लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कैप्सूल लेकर मैनपुरी-दन्नाहार मार्ग से जा रहे चालक ने नींद के इस इशारे की अनदेखी की। उसने वाहन नहीं रोका। वह नींद की झपकी में चलता रहा , नतीजा 18 टन गैस ले जा रहे कैप्सूल (टैंकर) पलटकर खाई में जा गिरा। गैस रिसाव शुरू हो गया। जैसे-जैसे सूचना फैली। आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया पूरे 38 घंटे तक कायम रहा। इस दौरान दो हजार लोगों की नींद उड़ी रही। वहीं, इस मार्ग से गुजरने वाले लगभग 2000 वाहनों का रास्ता बदलना पड़ा। 10 पेट्रोल पंप और आठ स्कूल बंद रहे।


 
Panic prevailed for 38 hours after an LPG tanker overturned in Mainpuri
सड़क पर स्कूल बस खड़ी कर बंद किया रास्ता। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दरअसल, घटना सोमवार रात करीब 12:30 बजे की है। मथुरा रिफाइनरी से एलपीजी गैस लेकर नेपाल जा रहे टैंकर चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई। परिणामस्वरूप दन्नाहार क्षेत्र के बटरौली गांव के पास टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित खाई में पलट गया। गैस का रिसाव होने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में दन्नाहार और सिंधिया तिराहे से आवागमन पर रोक लगा दी गई। साथ ही आसपास के लोगों को आग जलाने से जैसी किसी भी छोटी-बड़ी गतिविधि से बचने का अलर्ट जारी किया गया। नतीजा घरों में अगले दिन चूल्हे नहीं जले। करीब आसपास के गांवों के दो हजार लोगों अगले 38 घंटे तक ठीक सो भी नहीं सके। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे टैंकर को दो क्रेन की मदद से हटाया गया। इस बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली।

 
Panic prevailed for 38 hours after an LPG tanker overturned in Mainpuri
एलपीजी टैंकर को हटाती क्रेन। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वाहनों को आवागमन ठप रहा, पेट्रोल पंप और स्कूल बंद रहे
मैनपुरी से आगरा जाने वाले मार्ग पर रोज करीब 1000 से 1200 वाहन निकलते हैं। 38 घंटे में करीब 2000 से ज्यादा वाहनों का आवागमन टैंकर पलटने से बंद रहा। वाहनों को सिंधिया तिराहे, ज्योंती तिराहे, पड़रिया चौराहे और कुरावली मार्ग से घिरोर होकर गुजारा गया। भारी वाहनों को घिरोर से डायवर्ट किया गया। इस कारण लोगों को करीब 7 से 8 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ा। वहीं, इस दौरान आसपास के क्षेत्र में 10 पेट्रोल पंप और आठ स्कूल भी बंद रहे।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Panic prevailed for 38 hours after an LPG tanker overturned in Mainpuri
माैके पर तैनात दमकल की गाड़ी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कैप्सूल के रेस्क्यू के दौरान फायर विभाग की टीम फायर ब्रिगेड वाहन और अग्निशमन यंत्रों के साथ मौके पर मौजूद रही। लिक्विड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) टैंकर लोगों के लिए 38 घंटे की लंबी मुसीबत बन गया। करीब 38 घंटे तक चली इस प्रक्रिया में 2000 से ज्यादा वाहनों को रास्ता बदलकर अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ा।

 
विज्ञापन
Panic prevailed for 38 hours after an LPG tanker overturned in Mainpuri
हवा में गैस का प्रवाह चेक करते अधिकारी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हवा में गैस का प्रवाह देखते रहे अधिकारी
इंडियन ऑयल फर्रुखाबाद के सेफ्टी मैनेजर प्रकाश सिंह लगातार रेस्क्यू पर नजर बनाए रहे। टैंकर से निकलती एलपीजी का हवा में कितना प्रवाह है, इसे देखते हुए वे लगातार मशीन से इसका प्रतिशत जांचते रहे। उन्होंने बताया कि जब कैप्सूल बाहर निकाला गया तो उसके नोजल में लगाया गया लकड़ी का टुकड़ा हटा दिया, जिससे उसमें बची गैस तेजी से बाहर निकलने लगी। मशीन में उसका प्रवाह करीब 18 प्रतिशत था।


 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed