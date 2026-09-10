एकतरफा प्यार में हैवान बना ओमकार: सड़क पर युवती को लात-घूंसों से पीटा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर किया लहूलुहान

1 of 5 सिरफिरे ने युवती पर बोला हमला। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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सिकंदरा क्षेत्र की युवती सर्जिकल सामान बनाने की कंपनी में कार्यरत है। बीकॉम की पढ़ाई भी कर रही है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे वह स्कूटी से ऑफिस जा रही थी। क्षेत्र में रहने वाला युवक ओमकार एक साल से दोस्ती का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने बताया कि शास्त्रीपुरम में जेसीबी चौराहे पर बाइक आगे लगाकर रोक लिया। वह अपने साथ चलने की कहने लगा। युवती ने मना कर दिया और स्कूटी को आगे निकालने लगी। इस पर ओमकार ने स्कूटी से चाबी निकाल ली।

सिकंदरा क्षेत्र की युवती सर्जिकल सामान बनाने की कंपनी में कार्यरत है। बीकॉम की पढ़ाई भी कर रही है। सुबह तकरीबन 10:30 बजे वह स्कूटी से ऑफिस जा रही थी। क्षेत्र में रहने वाला युवक ओमकार एक साल से दोस्ती का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने बताया कि शास्त्रीपुरम में जेसीबी चौराहे पर बाइक आगे लगाकर रोक लिया। वह अपने साथ चलने की कहने लगा। युवती ने मना कर दिया और स्कूटी को आगे निकालने लगी। इस पर ओमकार ने स्कूटी से चाबी निकाल ली। आगरा के शास्त्रीपुरम में बुधवार की सुबह शोहदे ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। एक साल से परेशान कर रहे शोहदे ने ड्यूटी पर जा रही युवती को जेसीबी चौराहे पर रोक लिया। जबरन साथ चलने का दबाव बनाया। इन्कार करने पर बौखला गया और स्कूटी से गिराने के बाद लात-घूंसों से पीटा। चाकू से पीठ-गर्दन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। युवती की चीखपुकार सुनकर लोग इकट्ठे हुए तो हमलावर अपने साथी के साथ भाग निकला। युवती घायल हो गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं।

2 of 5 युवती के गले पर किया चाकू से वार। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

स्कूटी बंद होने पर युवती ने मोबाइल निकालकर परिजन को कॉल करना चाहा तो ओमकार फिल्मी स्टाइल में अपनी बाइक से उतरा और उसका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद सड़क पर गिराकर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा। बौखलाए शोहदे ने चाकू से हमला बोल दिया। उसकी पीठ और गर्दन पर वार करने लगा। युवती ने संघर्ष किया। चीखपुकार सुनकर कुछ लोग जुट गए। यह देखकर आरोपी साथी के साथ बाइक से भाग गया। युवती सड़क पर गिरकर तड़पने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और युवती के परिजन को सूचना दी। उसे संजय प्लेस स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती के गले में टांके लगे हैं।





3 of 5 पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस से शिकायत की तो नहीं बचेगी जिंदा

युवती ने बताया कि पिता एक कपड़े की दुकान में नौकरी करते हैं। आरोपी उसे एक वर्ष से परेशान कर रहा है। रास्ते में रोककर दोस्ती का दबाव बनाता है। 10 दिन पहले भी उसे रोकने की कोशिश की। वह किसी तरह बचकर निकल गई थी। आरोपी को लताड़ा भी था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में उनके साथ कभी ऐसा होगा। ओमकार उसकी जान लेना चाहता था। उसने चाकू से प्रहार करने के साथ उसे धमकाया भी। कहा कि पुलिस से शिकायत की तो छोड़ेगा नहीं। जिंदा नहीं बच पाएगी। इसके बाद धमकाते हुए भाग गया।





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4 of 5 अस्पताल में भर्ती घायल युवती। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दहशत में परिवार, सता रही बेटी की चिंता

बेटी पर हमले की जानकारी पर परिजन अस्पताल पहुंचे। रिश्तेदार ने बताया कि बेटी ने घर का खर्च चलाने के लिए नौकरी की थी। किसी तरह उसकी जान बच गई। घटना से पूरा परिवार दहशत में है। उन्हें बेटी की सुरक्षा की चिंता सता रही है। भविष्य में वह बेटी और परिजन के साथ कुछ भी अनहोनी कर सकता है। उन्होंने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जल्द गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए।





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