VIDEO: नीट पीजी पेपर में प्रश्नों ने छात्रों को छकाया, इमेज आधारित सवालों की संख्या रही अधिक

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आगरा में रविवार को आयोजित नीट पीजी परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने पेपर को मॉडरेट और संतुलित बताया। विद्यार्थी रोहित ने बताया कि इस बार वीडियो आधारित प्रश्न अधिक आने की चर्चा थी, लेकिन परीक्षा में ऐसे सवाल कम पूछे गए। वहीं इमेज आधारित प्रश्न पर्याप्त संख्या में आए। अभ्यर्थी सौरभ ने बताया कि पेपर न बहुत कठिन रहा और न बहुत आसान, कुल मिलाकर संतुलित प्रश्न पूछे गए। आगरा में 8 सेंटर बनाए गए थे, जिन पर 2525 विद्यार्थी परीक्षा के लिए शामिल हुए थे

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