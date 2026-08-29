{"_id":"6a92c77b323e8739c7060a96","slug":"video-student-riding-scooter-dies-after-being-crushed-by-speeding-dumper-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: डंपर ने राैंदा स्कूटी सवार किशोर, अस्पताल में माैत; परिवार में मची चीख-पुकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के शमसाबाद फतेहाबाद मार्ग पर गढ़ी गोदना के पास शनिवार को तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार किशोर को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोर की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गढ़ी गुसाईं निवासी राधारमन का पुत्र गगन ( 17)कक्षा 12 का छात्र था। शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे वह गढ़ी गोदना के पास खोखा संचालक की स्कूटी लेकर जा रहा था। इसी दौरान शमसाबाद की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में गगन गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे उपचार के लिए आगरा अस्पताल ले गए। यहां करीब 1:30 बजे उपचार के दौरान गगन ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। वहीं टक्कर मारकर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद ने बताया कि अज्ञात डंपर की टक्कर से किशोर की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डंपर की तलाश की जा रही है।

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