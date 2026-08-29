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आगरा: तालाब में मिली महिला की लाश, शरीर पर काला सूट और हाथों में हरी चूड़ियां; नहीं हो सकी शिनाख्त

Sat, 29 Aug 2026 04:59 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 29 Aug 2026 04:59 PM IST
सार

आगरा में तालाब में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

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Body found in pond in Agra identity could not be established
माैके पर जांच करती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र के गांव मेवली स्थित बांध के पास तालाब में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। पुलिस शव के शिनाख्त के प्रयास में जुटी है।
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लोगों ने शनिवार दोपहर करीब एक बजे तालाब में महिला का शव देखा। ग्रामीणों ने शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। जगनेर प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला के शव को तालाब से बाहर निकलवाने के बाद शिनाख्त कराने के प्रयास में जुट गई है। 
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पुलिस ने ग्रामीणा और आसपास के गांव में शव के बारे में जानकारी की, लेकिन लोग शिनाख्त नहीं कर पाए। महिला गहरे काले रंग का सूट पहने हुए है। दोनों पेरो में काला धागा बंधा हुआ है। वही दोनों हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनी हुई है। पुलिस ने बताया कि शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। 

 
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