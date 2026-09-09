{"_id":"6aa1071ba8ef2b4b4a01d66c","slug":"video-speeding-vehicle-hits-motorcyclist-on-khari-river-bridge-rider-critically-injured-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: खारी नदी पुल पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: खारी नदी पुल पर तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर घायल
इरादतनगर। आगरा-ग्वालियर हाईवे पर मंगलवार को खारी नदी पुल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल को उपचार के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 38 वर्षीय छत्रपाल निवासी नगला सिकरवार मंगलवार देर रात को बाइक से आगरा की ओर से सैंया की तरफ जा रहे थे। वह जैसे ही आगरा-ग्वालियर हाईवे पर स्थित खारी नदी पुल के समीप पहुंचे, तभी पीछे से तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छत्रपाल बाइक समेत सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही इरादतनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की देखरेख में घायल का उपचार जारी है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ ही आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।