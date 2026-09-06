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VIDEO: कार ने पांच वाहनों को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर

Sun, 06 Sep 2026 01:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:40 PM IST
Speeding Car Crashes Into Five Vehicles in Agra, Motorcyclist Seriously Injured
आगरा। संजय प्लेस में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने पांच वाहनों में टक्कर मार दी। बाइक सवार नुनिहाई निवासी राजू गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक भाग गया। राहगीरों ने एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। राजू के भाई अरुण ने हरीपर्वत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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