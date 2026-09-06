VIDEO: कार ने पांच वाहनों को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर

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आगरा। संजय प्लेस में शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने पांच वाहनों में टक्कर मार दी। बाइक सवार नुनिहाई निवासी राजू गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक भाग गया। राहगीरों ने एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। राजू के भाई अरुण ने हरीपर्वत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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