VIDEO: नांदेड के लिए शुरू होगी स्पेशल ट्रेन, आगरा कैंट पर होगा ठहराव

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रेलवे ने अमृतसर और हजूर साहिब नांदेड़ के बीच एक फेरे के लिए 31 अगस्त को आरक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। कैंट पर ठहराव होने से शहर के यात्रियों को ग्वालियर, झांसी, भोपाल, इटारसी, नासिक और हजूर साहिब नांदेड़ समेत कई प्रमुख शहरों तक सीधे यात्रा की सुविधा मिलेगी। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 04642 अमृतसर–हजूर साहिब नांदेड़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन आज सोमवार को कैंट पर सुबह 7:13 बजे पहुंचेगी और यहां से नांदेड़ के लिए आगे रवाना होगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04641 हजूर साहिब नांदेड़–अमृतसर आरक्षित स्पेशल ट्रेन 6 सितंबर को कैंट पर रात 10:08 बजे पहुंचेगी। इससे आगरा के यात्री मथुरा जंक्शन, दिल्ली सफदरजंग, पानीपत, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी और अमृतसर तक जा सकेंगे।

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