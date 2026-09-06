{"_id":"6a9d203ecf9ec449b20c1fe0","slug":"video-road-safety-council-meeting-not-held-for-three-years-activist-demands-immediate-meeting-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: तीन साल से नहीं हुई सड़क सुरक्षा की बैठक, बुलाने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: तीन साल से नहीं हुई सड़क सुरक्षा की बैठक, बुलाने की मांग

आगरा ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 01:41 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 01:41 PM IST







Link Copied



आगरा। सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक तुरंत बुलाने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को पत्र भेजकर परिषद को सक्रिय करने और समन्वित कार्ययोजना बनाने का सुझाव दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन