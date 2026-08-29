{"_id":"6a929a5b394a94a79f0a12db","slug":"video-road-accidents-claim-two-lives-families-mourn-on-raksha-bandhan-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हादसों ने छीने दो घरों के चिराग, रक्षाबंधन पर छूटा साथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। दो परिवारों में रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदल गईं। शुक्रवार को अलग-अलग सड़क हादसों में घरों के चिराग बुझ गए। बोदला में दिल्ली से आई बहनों को लेने जा रहे भाई भोलू को ट्रक ने टक्कर मार दी। उसकी माैके पर ही माैत हो गई। एत्माद्दाैला में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की माैत हो गई। दूसरा घायल हो गया। मृतक यश मलिक घर में इकलाैता था। वह पिता की माैत के बाद वृद्ध मां का सहारा था। दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

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