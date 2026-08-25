VIDEO: दांव पर लगाकर जिंदगी...बचा लीं 80 फीट गहरे कुएं में गिरे चालक की सांसें

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आगरा। 80 फीट गहरे कुएं में गिरे ऑटो चालक राजकुमार की सांसों को बचाने के लिए फायरमैन सिद्धांत चिकारा ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। 30 मिनट चले रेस्क्यू ऑपरेशन में रस्सी के सहारे न सिर्फ खुद उतरे, बल्कि चालक को भी सुरक्षित बाहर निकाल लाए। उनके साहस को लोगों के साथ ही विभागीय अधिकारियों ने भी सलाम किया है।

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