{"_id":"6a8d416464dde759880d1627","slug":"youth-killed-after-resisting-assault-attempt-accused-arrested-2026-08-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बेरहम कातिल: ईंट से कुचला सिर, युवक की हत्या और लाश संग किया गंदा काम; पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में नग्न अवस्था में मिले कमल के शव के मामले का पुलिस ने सोमवार देररात को खुलासा कर दिया। हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह कमल के साथ कुकर्म का प्रयास कर रहा था। विरोध करने पर गुस्से में उसके सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर दी थी।

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि रामगढ़ के नगला गुलरिया स्थित निर्माणाधीन मकान में रविवार को एक युवक का शव मिला था। उसकी पहचान आगरा के एत्मादपुर थाना क्षेत्र के नगला केसरी निवासी कमल के रूप में हुई थी। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने आकाश निवासी नगला गुलरिया के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।





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आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं। सोमवार देररात को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सांती रोड पर छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 22 अगस्त की रात कमल ने उससे नगला गुलरिया तक लिफ्ट मांगी थी।





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