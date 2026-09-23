{"_id":"6ab3c3c7dfbb655951099304","slug":"video-rising-demand-for-attractive-crowns-and-costumes-for-ramlila-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: रामलीला के लिए आकर्षक मुकुट और पोशाक की बढ़ी डिमांड, 25 फीसदी तक बढ़े दाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देशभर में रामलीला मंचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंचन शुरू होने में करीब एक सप्ताह शेष है, ऐसे में रामलीला के विभिन्न पात्रों की पोशाक, मुकुट, आभूषण, शस्त्र और मेकअप किट की मांग बढ़ गई है। उत्तर भारत में रामलीला के सामान के लिए प्रसिद्ध मथुरा के बाजारों में दूर-दराज की रामलीला कमेटियों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है। राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, रावण, मेघनाद समेत अन्य पात्रों के लिए अलग-अलग डिजाइन की पोशाक और श्रृंगार उपलब्ध हैं। इस बार फिल्मी अंदाज वाले आकर्षक मुकुट और पोशाक भी लोगों की पसंद बने हुए हैं। असकुंडा बाजार में दुकानों पर मुकुट और श्रृंगार का सामान 50 से 5000 रुपये, पोशाक 500 से 5000 रुपये, आभूषण 500 से 3000 रुपये, शस्त्र 100 से 1500 रुपये और मेकअप किट 100 से 250 रुपये तक में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही राम जी की वनवासी और राजसी जटाओं की अच्छी मांग है। पिछले 20 वर्षों से पोशाक और आभूषण का कारोबार कर रहे असकुंडा बाजार निवासी 62 वर्षीय अनिल स्वामी ने बताया कि इस वर्ष लगभग सभी सामान की कीमतों में करीब 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। कारोबारियों के सामने अब ऑनलाइन भुगतान यानी यूपीआई से जुड़ा शुल्क भी एक नया खर्च बनकर सामने आ रहा है। रामलीला पोशाक के कारोबारी कृष्णा शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष रावण की पोशाक और आभूषण करीब 2000 रुपये में बिके थे, जबकि इस बार इनकी कीमत बढ़कर 2500 रुपये हो गई है। उन्होंने बताया कि रामलीला कमेटियां अपने पात्रों के किरदार और बजट के अनुसार पोशाक और श्रृंगार का सामान खरीद रही हैं।

... और पढ़ें