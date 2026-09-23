कारोबारी पर जानलेवा हमला: दुकान में घुसकर सिर-चेहरे पर बरसाए पत्थर, लोहे के हथियार से भी किए वार; एफआईआर दर्ज

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शिवकरण सिंह शाहगंज क्षेत्र के नगला मोहन स्थित अपनी जैन सीमेंट एजेंसी की दुकान में बैठे थे। आरोप है कि नौ बजे के आसपास एक युवक गेट तोड़कर दुकान में घुस आया। वह नशे में था और आते ही शिवकरण पर हमला कर दिया। आरोपी ने पत्थर, लकड़ी और लोहे के हथियार से उनके सिर, चेहरे और हाथ पर वार किए।पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें हमलावर से बचाया। आरोपी पहले भी दो-तीन दिन पूर्व उन्हें जान से मारने की धमकी दे चुका था, लेकिन उन्होंने उस समय किसी को इसकी जानकारी नहीं दी थी। पीड़ित ने हमलावर की पहचान बताते हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शाहगंज पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।