VIDEO: एसएन मेडिकल कॉलेज...बच्चे की मौत के बाद टूटी नींद, एकेडमिक ब्लॉक में शुरू हुआ कार्य

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आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बेहद जर्जर क्षेत्रों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। अभी एकेडमिक ब्लॉक की मरम्मत की जा रही है। यहां कई जगह पिलर से सरिया नजर आ रही, प्लास्टर भी गिर रहा है। बीते दिनों खंदारी निवासी इंजीनियर आमिर रिजवी के 10 साल के बेटे उमेर को निमोनिया की वजह से इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। उसके ऊपर छत का प्लास्टर गिर गया और अगले दिन मौत हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए बच्चों की मौत की वजह प्लास्टर गिरना बताया था, जबकि प्राचार्य ने गंभीर निमोनिया बताया।

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