आगरा: भाई को राखी बांधने जा रही बहन के साथ हादसा, दो बाइकों की टक्कर में मासूम सहित चार घायल

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आगरा के थाना क्षेत्र के गांव दनकसा निवासी रोहित बाइक से सैंया की ओर जा रहे थे। रास्ते में दोपहर तीन बजे के करीब थाने के सामने कट से मुड़ रहे थे, तभी आगरा की ओर से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 10 माह का मासूम, सुनीता, पवन निवासीगण ककुआ थाना मलपुरा घायल हो गए।घायल सुनीता ने बताया कि वह अपने बच्चे को लेकर अपने पति पवन के साथ रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई को राखी बांधने मायके जा रहीं थीं। रास्ते में हादसा हो गया।