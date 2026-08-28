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आगरा: भाई को राखी बांधने जा रही बहन के साथ हादसा, दो बाइकों की टक्कर में मासूम सहित चार घायल

Fri, 28 Aug 2026 04:59 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 28 Aug 2026 04:59 PM IST
सार

रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने जा रही बहन हादसे का शिकार हो गई। दो बाइकों की टक्कर में महिला समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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Sister injured in road accident while on her way to tie Rakhi to her brother
घायल को भेजा अस्पताल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा में ग्वालियर हाईवे पर थाना सैंया कट पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में मासूम सहित चार लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया है। 
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आगरा के थाना क्षेत्र के गांव दनकसा निवासी रोहित बाइक से सैंया की ओर जा रहे थे। रास्ते में दोपहर  तीन बजे के करीब थाने के सामने कट से मुड़ रहे थे, तभी आगरा की ओर से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 10 माह का मासूम, सुनीता, पवन निवासीगण ककुआ थाना मलपुरा घायल हो गए। 
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घायल सुनीता ने बताया कि वह अपने बच्चे को लेकर अपने पति पवन के साथ रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई को राखी बांधने मायके जा रहीं थीं। रास्ते में हादसा हो गया।
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