भयानक हादसे में रोडवेज चालक की माैत: रक्षाबंधन पर छाया मातम, खेत में खड़ी फसल भी काटनी पड़ी; ग्रामीणों में रोष

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परिचालक श्यामवीर के मुताबिक जीवन सिंह लखनऊ से बस लेकर ड्यूटी पर निकले थे। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 146 के पास जनपद कन्नौज के तिर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गई थी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए चालक नीचे उतरे थे, तभी हादसा हो गया।शुक्रवार शाम शव गांव पहुंचा तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। वहीं गांव में सार्वजनिक श्मशान घाट नहीं होने की समस्या भी सामने आई। कीचड़ भरे रास्ते के कारण अंतिम संस्कार में भारी परेशानी हुई। मजबूरी में ग्रामीणों को निजी खेत में खड़ी बाजरे की फसल काटकर अंतिम संस्कार की जगह बनानी पड़ी। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में जल्द पक्के सार्वजनिक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने की मांग की है।