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VIDEO: स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक

Thu, 01 Oct 2026 09:32 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 01 Oct 2026 09:32 PM IST
Raised public awareness by conducting cleanliness drive
आगरा में गांधी जयंती के अवसर पर गुरुवार को बल्केश्वर वार्ड 91 में स्वच्छता अभियान चलाया गया। क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान वार्ड में कार्यरत सफाई नायकों को फूल-माला और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया।
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