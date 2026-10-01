VIDEO: स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक

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आगरा में गांधी जयंती के अवसर पर गुरुवार को बल्केश्वर वार्ड 91 में स्वच्छता अभियान चलाया गया। क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान वार्ड में कार्यरत सफाई नायकों को फूल-माला और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया।

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