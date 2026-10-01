बीवी का बेदर्दी से कत्ल: सिर पर हमला कर की हत्या, बाइक से पेट्रोल निकाल घर में जलाई लाश; इसलिए हैवान बना पति

पेट्रोल डालकर जला दी लाश

बाइक से पेट्रोल निकाल कर शव को घर के पीछे बने बाड़े में जला दिया। मृतका चांदनी के भाई मनोज की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को पति समेत 7 ससुरालीजन के खिलाफ दहेज हत्या और साक्ष्य मिटाने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। गुरुवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी पति लोकेंद्र सोलंकी और जेठ मानवेन्द्र उर्फ मयंक सोलंकी को कुकथला से सहता जाने वाले तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।