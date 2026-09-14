{"_id":"6aa82d6771c2ede08e077309","slug":"video-principal-brutally-beats-class-seven-student-in-up-student-arm-broken-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"सातवीं के छात्र को प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीटा, हाथ टूटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के आगरा स्थित अछनेरा के ग्राम सांथा स्थित कंपोजिट विद्यालय धर्मपुरा में कथा सात के विद्यार्थी की डंडे से बेरहमी से पिटाई और हाथ में फ्रैक्चर का मामला मामला सामने आया। उसका कसूर इतना था कि वह बिना अनुमति शौच के लिए चला गया था। वहीं इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पिता और पीड़ित पुत्र छह दिन तक थाने और चौकी के चक्कर काटते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में मामले की शिकायत डीसीपी वेस्ट से किए जाने पर सोमवार पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

... और पढ़ें