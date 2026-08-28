{"_id":"6a9154b8b68ae0abab03058a","slug":"video-police-use-ai-to-identify-robber-in-rs25-lakh-loot-case-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फुटेज और एआई के सहारे लुटेरे की पहचान में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। कमला नगर में पोशाक कारोबारी आनंद गुप्ता से ढाई लाख की लूट के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक जगह बदमाशों के चेहरे आ गए हैं। अब इन फुटेज को एआई की मदद से स्पष्ट कर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। एक संदिग्ध से पूछताछ भी हो रही है।

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