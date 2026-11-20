{"_id":"6b006347809485135d0412e7","slug":"video-police-traffic-arrangements-fail-in-agra-massive-traffic-jam-ensues-on-ekadashi-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा में पुलिस के ट्रैफिक इंतजाम फेल, एकादशी पर लगा भीषण जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में एकादशी पर पुलिस ने खानापूर्ति के लिए इंतजाम किए। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने शहर में लोगों को भीषण जाम से जूझना पड़ा। यमुना किनारा मार्ग पर पांचमिनट का रास्ता तय करने में लोगों को एक घंटा तक लग गया। जब वाहन चालकों ने बेलनगंज से निकलना शुरू किया तो यहां पर भी लोग जाम में फंस गए। जीवनी मंडी, बेलनगंज, हाथी घाट, वाटर वर्क्स, सुल्तानगंज पुलिया पर जाम लग गया।

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