VIDEO: दुष्कर्म के आरोपी सिपाही पर पुलिस मेहरबान, अदालती आदेश भी दरकिनार

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आगरा। पुलिस अपने ही विभाग के एक सिपाही वीरेंद्र के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कठघरे में है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने सिपाही के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और दलित उत्पीड़न मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने धारा 82 की कार्रवाई भी जारी कर रखी है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं कर सकी है।अदालत में अगली सुनवाई 22 सितंबर को है।

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