{"_id":"6ab25765b4da6673d70ca083","slug":"video-police-lay-in-wait-outside-exam-centre-firing-case-accused-fails-to-turn-up-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: परीक्षा केंद्र के बाहर घात लगाए रही पुलिस, नहीं पहुंचा आरोपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। न्यू आगरा थाना पुलिस दयालबाग फायरिंग प्रकरण के मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए परीक्षा केंद्र पर घात लगाए खड़ी रही। आरोपी परीक्षा देने नहीं आया। सरेराह रंगबाजी का यह आरोपी तीन दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। शुक्रवार रात दयालबाग सौ फुटा रोड पर युवकों के दो गुटों में विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की गई थी। सदर के मधुनगर निवासी निखिल चौधरी की तहरीर पर दयालबाग निवासी सिद्धार्थ राना, तरुन चौधरी और पांच अज्ञात पर जानलेवा हमले की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। आरोपी सिद्धार्थ राना दयालबाग में एक कॉलेज से एमबीए कर रहा है। सोमवार को उसकी परीक्षा थी। जानकारी पर पुलिस टीम सुबह से डट रही लेकिन सिद्धार्थ परीक्षा देने नहीं पहुंचा।

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