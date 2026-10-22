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VIDEO: पुलिस ने चेकिंग में अवैध शराब के साथ दबोचा युवक
आगरा के थाना मलपुरा पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक के कब्जे से 21 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार को थाना मलपुरा की पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मनकेड़ा से नगला सांवला जाने वाली सड़क से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान अमित निवासी बघा, थाना कागारौल, आगरा हाल निवासी गांव मुड़ेहरा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 21 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की। एसीपी सैया जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री के मामले में एक अभियुक्त को पकड़ा है। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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