फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Brother Shoots Sister While She Cooks, Angered by Love Marriage and Friend Living at Home

यूपी: किचिन में खाना बना रही बहन को देख हैवान बना भाई, इसलिए मार दी गोली; वजह जान सदमें में पूरा परिवार

Thu, 22 Oct 2026 09:04 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 22 Oct 2026 09:04 AM IST
सार

आगरा के टेढ़ी बगिया में बहन के प्रेम विवाह और उसकी सहेली को घर में किराये पर रखने से नाराज भाई ने रसोई में खाना बना रही बेबी को पीछे से गोली मार दी। पीठ में गोली लगने से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 

विज्ञापन
Brother Shoots Sister While She Cooks, Angered by Love Marriage and Friend Living at Home
घटना की जानकारी देते घरवाले - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा में एक बहन के प्रेम विवाह कर लेने और दूसरी के सहेली को घर में किराए पर रख लेने से भाई आग बबूला हो उठा। उसने मंगलवार रात रसोई में खाना पकाते समय अपनी दूसरी बहन पर तमंचे से गोली चला दी। पीठ में गोली लगने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पिता ने आरोपी बेटे और दूसरे बेटे की पत्नी पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन

 
Trending Videos

गली नंबर-1, टेढ़ी बगिया निवासी कृपाल सिंह ई-रिक्शा के सेल्समैन हैं। उनके पांच बच्चे हैं। बड़े बेटे सुमेर और बेटी लक्ष्मी की शादी हो चुकी है। दो वर्ष पहले छोटी बेटी तन्नू ने सचिन नामक युवक से मंदिर में प्रेम विवाह किया। दोनों एक ही समाज से हैं। इससे किसी ने आपत्ति नहीं की। 23 वर्षीय बेटी बेबी की सहेली इरम घर में आठ महीने से किराए पर रह रही है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

बेटा राहुल उर्फ चोबा बहन के प्रेम विवाह करने और बेबी की सहेली को किराए पर रखने से नाराज है। वह इसे दोनों की बगावत मानकर रंजिश रखे था। 17 अक्तूबर को इरम का जन्मदिन था। इस पर बेबी ने तनु और उसके पति को बुलाया। इस पर राहुल ने झगड़ा किया। राहुल के साथ ही बड़े बेटे सुमेर की पत्नी राजकुमारी भी अपशब्द कहने लगी।
 
विज्ञापन

पिता ने बताया कि दोनों बेटों और बहू ने छोटी बेटी, उसके पति और सहेली से अभद्रता की। उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की लेकिन पारिवारिक मामला होने की वजह से कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार रात 10:30 बजे बेबी घर की दूसरी मंजिल पर रसोई में खाना पका रही थी। तभी अपने कमरे से निकलकर राहुल आया, उसके हाथ में तमंचा था। उसने पीछे से बेबी पर फायर कर दिया। गोली बेबी की पीठ में लगी।
 

तमंचा लहराते हुए भागा आरोपी
आवाज सुनकर परिजन दाैड़े। रसोई में बेबी खून से लथपथ पड़ी थी। उनकी चीख निकल गई। वह कुछ कर पाते, तब तक आरोपी तमंचा लहराते हुए भाग गया। इरम ने पुलिस को सूचना दी। घायल को अस्पताल पहुंचाया। बुधवार सुबह आरोपी राहुल उर्फ चोबा के खिलाफ लिखित शिकायत दी।

 

एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि बहन के प्रेम विवाह और सहेली को घर में किराए पर रखने से नाराज होकर भाई ने घटना को अंजाम दिया। मामले में हत्या की कोशिश में राहुल और उसकी भाभी राजकुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी घर से भाग गया है। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed