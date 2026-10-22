चुनाव से पहले सियासी घमासान: अखिलेश यादव का विवादित पोस्टर लगाने पर भड़के सपा नेता, पुलिस कमिश्नर से शिकायत

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पूर्व प्रदेश सचिव नितिन कोहली का आरोप है कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित बैनर में भड़काऊ बयान दिए गए हैं। इससे शहर का सामाजिक और राजनीतिक माहौल बिगड़ने की आशंका है। उन्होंने कमिश्नर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई की मांग की। सपा नेता ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर यह विवादित पोस्टर नहीं हटाया गया तो सपा कार्यकर्ता खुद इसे हटाएंगे और कानूनी मामला दर्ज कराएंगे। विज्ञापन



पूर्व प्रदेश सचिव नितिन कोहली का आरोप है कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित बैनर में भड़काऊ बयान दिए गए हैं। इससे शहर का सामाजिक और राजनीतिक माहौल बिगड़ने की आशंका है। उन्होंने कमिश्नर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई की मांग की। सपा नेता ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर यह विवादित पोस्टर नहीं हटाया गया तो सपा कार्यकर्ता खुद इसे हटाएंगे और कानूनी मामला दर्ज कराएंगे।

आगरा में चुनावी माहौल में पोस्टर वार पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को विवादित पोस्टर की वजह से राजनीतिक पारा चढ़ गया। पोस्टर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं को कथित रूप से देश विरोधी दर्शाए जाने पर सपा नेता नितिन कोहली ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई है।