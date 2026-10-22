एमएलसी चुनाव: मतदान कल, पोलिंग पार्टियां रवाना; 2.30 लाख मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला

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आयुक्त नगेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में समयबद्धता और सतर्कता बरती जाए। मतदान के बाद मतपेटिकाओं को सुरक्षित जमा कराने से लेकर स्ट्राँग रूम की बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस बल की तैनाती अभेद्य होनी चाहिए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि सभी मतदान कार्मिकों को बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और बैंगनी स्केच पेन सहित आवश्यक सामग्री देकर निर्धारित वाहनों से रवाना किया जा रहा है। चुनाव क्षेत्र के सभी 12 जनपदों में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गई हैं। विज्ञापन विज्ञापन



आयुक्त नगेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में समयबद्धता और सतर्कता बरती जाए। मतदान के बाद मतपेटिकाओं को सुरक्षित जमा कराने से लेकर स्ट्राँग रूम की बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस बल की तैनाती अभेद्य होनी चाहिए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि सभी मतदान कार्मिकों को बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और बैंगनी स्केच पेन सहित आवश्यक सामग्री देकर निर्धारित वाहनों से रवाना किया जा रहा है। चुनाव क्षेत्र के सभी 12 जनपदों में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की गई हैं।

आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए नवीन मंडी समिति से पोलिंग पार्टियों को बृहस्पतिवार को सामग्री देकर रवाना किया गया। आयुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगेंद्र प्रताप, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल तथा अपर पुलिस आयुक्त सचिंद्र पटेल ने मंडी परिसर पहुंचकर पोलिंग पार्टियों की रवानगी, स्ट्राँग रूम, सुरक्षा प्रबंधों और 27 अक्तूबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। अफसरों ने भारत निर्वाचन आयोग के मानकों और प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।