बड़ी खबरें: मालगाड़ी का इंजन फेल होने से ठप हुआ रेल संचालन, बैंक में लगी आग; बहन को गोली मारने वाला भाई दबोचा

विज्ञापन

मथुरा जंक्शन से बरेली छावनी जा रही मालगाड़ी का इंजन गुरुवार सुबह मथुरा-राया रेलखंड के बीच फेल हो गया, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ। कासगंज-अछनेरा पैसेंजर सोनई स्टेशन पर करीब 85 मिनट और कासगंज-भरतपुर पैसेंजर मथुरा छावनी पर 50 मिनट तक खड़ी रहीं। राया से दूसरा इंजन मंगवाकर मालगाड़ी में लगाया गया, जिसके बाद रेल यातायात बहाल हो सका। मथुरा में भारतीय स्टेट बैंक की तरौली शाखा में बृहस्पतिवार तड़के करीब तीन बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग बैंक में लगे बिजली के पैनलों में लगी, जिससे पैनल और आसपास का हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ। समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आगरा में किचन में खाना बनाने के दाैरान बहन को गोली मारने वाले भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। आगरा में अवैध सिम बाॅक्स नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो शातिरों को पकड़ा है। गिरोह के सदस्य साइबर फ्राॅड और लोन रिकवरी के नाम पर लोगों को धमकाते थे। वहीं, पर्याप्त यात्री नहीं मिलने के कारण आगरा कैंट से पलवल और रुंधी के बीच चलने वाली दो जोड़ी विशेष मेमू ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। ये ट्रेनें 22 से 31 अक्तूबर तक नहीं चलेंगी। इससे यात्रियों को परेशानी होगी।