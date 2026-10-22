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आगरा में अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का भंडाफोड़: दो आरोपी गिरफ्तार, लोन रिकवरी के नाम पर धमकाता था गिरोह

Thu, 22 Oct 2026 04:03 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 22 Oct 2026 04:03 PM IST
सार

आगरा में पुलिस ने अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह लोन रिकवरी के नाम पर धमकाने और साइबर फ्राॅड को अंजाम दे रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Illegal SIM box network busted in Agra two accused arrested
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने अवैध तरीके से सिम बॉक्स का इस्तेमाल करने वाली कंपनी के परिसर में छापेमारी की। इसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीवी एंटरप्राइजेज के परिसर में अवैध टेलीकॉम सेटअप मिलने का आरोप है। 
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साइबर क्राइम पुलिस, सर्विलांस और दूरसंचार विभाग की संयुक्त कार्रवाई में आठ सिम बॉक्स, 221 सिम कार्ड और 96 रेडियो एंटीना बरामद किए गए। पांच लैपटॉप, एक डेल सर्वर और कई नेटवर्किंग उपकरण जब्त किए गए।
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आरोपियों से पूछताछ में लोन रिकवरी के नाम पर लोगों को धमकाने और साइबर फ्रॉड की बात आई सामने। एक सिम बॉक्स में 32 सिम स्लॉट, 31 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी से पूरा मामला खुला। पुलिस ने आरोपी आमिर सैफी और मनीष को गिरफ्तार किया है। उनके नेटवर्क की छानबीन की जा रही है।
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