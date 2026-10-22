आगरा में अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का भंडाफोड़: दो आरोपी गिरफ्तार, लोन रिकवरी के नाम पर धमकाता था गिरोह

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साइबर क्राइम पुलिस, सर्विलांस और दूरसंचार विभाग की संयुक्त कार्रवाई में आठ सिम बॉक्स, 221 सिम कार्ड और 96 रेडियो एंटीना बरामद किए गए। पांच लैपटॉप, एक डेल सर्वर और कई नेटवर्किंग उपकरण जब्त किए गए।आरोपियों से पूछताछ में लोन रिकवरी के नाम पर लोगों को धमकाने और साइबर फ्रॉड की बात आई सामने। एक सिम बॉक्स में 32 सिम स्लॉट, 31 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी से पूरा मामला खुला। पुलिस ने आरोपी आमिर सैफी और मनीष को गिरफ्तार किया है। उनके नेटवर्क की छानबीन की जा रही है।