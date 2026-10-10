फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   play Raghuvanshi Raghunandan was staged at Janakpuri in Agra

VIDEO: मिथिला में साकार हुई त्रेतायुग की गाथा, मंच पर जीवंत हुए रामायण के दिव्य प्रसंग

Sat, 10 Oct 2026 11:58 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:58 PM IST
play Raghuvanshi Raghunandan was staged at Janakpuri in Agra
जनकपुरी महोत्सव में जानकी की विदाई के बाद भी मिथिला की धरती पर रामकथा की गूंज बनी रही। भावना एस्टेट में शनिवार शाम रामायण पर आधारित नाटक रघुवंशी रघुनंदन का मंचन किया गया। आधुनिक तकनीक, प्रभावशाली प्रकाश-संयोजन और बॉलीवुड कलाकारों के अभिनय से सजी प्रस्तुति में रामायण के प्रसंग जीवंत हो उठे। मंच पर उड़ते राक्षस, अग्नि की लपटों के बीच युद्ध और श्रीराम-जानकी विवाह के दृश्य देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। करीब डेढ़ घंटे तक पूरा वातावरण राममय बना रहा। लाडी संगीत मेकर की ओर से प्रस्तुत नाटक में अयोध्या के राजमहल से लेकर युद्धभूमि तक के दृश्यों को आधुनिक तकनीक के जरिए साकार किया गया। रंग-बिरंगी रोशनी, प्रभावशाली ध्वनि और पार्श्व संगीत के बीच कलाकारों ने रामायण के प्रमुख प्रसंगों का मंचन किया। लंका दहन के दृश्य में अग्नि और प्रकाश के विशेष प्रभाव ने दर्शकों का ध्यान खींचा। वहीं, श्रीराम और माता जानकी के विवाह का दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। दीपों से सजे मंच ने विवाहोत्सव की दिव्यता को जीवंत कर दिया। नाटक में प्रभु श्रीराम की भूमिका गौरव खन्ना ने निभाई। लक्ष्मण के रूप में राजन मोदी, सीता के रूप में प्राची और हनुमान के पात्र में बिंदु दारा सिंह नजर आए। वहीं, आर्यन बब्बर ने रावण की भूमिका में प्रभावशाली संवाद अदायगी और दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा। नाटक के माध्यम से भक्ति, त्याग, मर्यादा और धर्म के संदेश को भी सामने रखा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

वीडियो: नाहन में नसबंदी केंद्र पर फिर संग्राम, नौणी का बाग में लोगों ने खोला मोर्चा

Video: Uproar again at Nahan sterilization center; residents of Nauni-ka-Bagh up in arms.
Sirmour
10 Oct 2026

फरीदकोट में नशे के खिलाफ अकाली दल की महिला शक्ति का प्रदर्शन, जैतो और ढीमांवाली में उमड़ी भीड़; हरसिमरत कौर बादल बोलीं—AAP और कांग्रेस ने किया निराश

Akali Dal’s women’s wing demonstrates against drugs in Faridkot; huge crowds gather in Jaito and Dhimanwali; Harsimrat Kaur Badal says AAP and Congress have disappointed
Chandigarh-Punjab
10 Oct 2026

गोरखपुर: पुण्यतिथि पर याद किए गए मुलायम सिंह यादव

Samajwadi Party Leaders and Workers Pay Tribute to Mulayam Singh Yadav on His Death Anniversary
Gorakhpur
10 Oct 2026

आगरा-बृज की दिनभर की बड़ी खबरें और हर जरूरी अपडेट

आगरा-बृज की दिनभर की बड़ी खबरें और हर जरूरी अपडेट
Agra
10 Oct 2026

सोलन के गड़खल में 88वें वार्षिक गुरमत समागम पर निकाला भव्य नगर कीर्तन

Grand Nagar Kirtan taken out at the 88th Annual Gurmat Samagam in Gadkhal, Solan.
Solan
10 Oct 2026
विज्ञापन

शिक्षक एमएलसी चुनाव: मतदान की तैयारियों को लेकर कमिश्नर ने प्रत्याशियों और एजेंटों के साथ की बैठक

Commissioner Holds Meeting with Candidates and Agents Ahead of Faizabad Teachers Constituency Election
Gorakhpur
10 Oct 2026

फरीदाबाद: नवरात्र में लगातार नौ दिन उपवास रखने वाली महिलाएं रखें सेहत का खास ख्याल

Faridabad: Women observing a fast for nine consecutive days during Navratri should take special care of their health.
Faridabad
10 Oct 2026
विज्ञापन

गुरुग्राम में बेसहारा मवेशी समस्या, ठेका बदला पर लाखों जुर्माना

Stray cattle menace in Gurugram: Contractor changed, yet slapped with a fine of lakhs.
Gurugram
10 Oct 2026

फरीदाबाद: घरों में सजने लगी झांझी माता, लोकपरंपरा आज भी कायम

Faridabad: 'Jhanjhi Mata' is being set up in homes; the folk tradition remains alive today.
Faridabad
10 Oct 2026

गुरुग्राम: शोधित पानी से हरा-भरा होगा ताऊ देवी लाल पार्क, सेक्टर 14 से सेक्टर 22 तक पाइप डाली गई

Tau Devi Lal Park to be made lush green using treated water; a pipeline has been laid from Sector 14 to Sector 22.
Gurugram
10 Oct 2026

नवरात्र से पहले अतरौली बाजार में उमड़ी भीड़

नवरात्र से पहले अतरौली बाजार में उमड़ी भीड़
Aligarh
10 Oct 2026

दिल्ली: कनॉट प्लेस में रोके गए प्रदर्शनकारी सफदरजंग पहुंचे, उद्यान में जुटे लोगों को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका

Protesters stopped at Connaught Place reached Safdarjung
Delhi
10 Oct 2026

जयराम ठाकुर बोले-कांग्रेस की सोच नक्सली, अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है पार्टी

Jairam Thakur said the Congress has a Naxalite mindset; the party seeks to gain power by spreading anarchy.
Hamirpur (Himachal)
10 Oct 2026

नगर निगम की अनदेखी: लाखों का टैक्स देने के बावजूद सड़क और सीवर सफाई से वसंत इन्क्लेव के लोग वंचित

Vasant Enclave Residents Deprived of Road Repairs and Sewer Cleaning Despite Paying Lakhs in Taxes
Gorakhpur
10 Oct 2026

बदायूं: शहर में धूमधाम से निकाली गई शिव बारात, हर-हर महादेव से गूंजे जयकारे

Shiv Baraat procession taken out with great fanfare in Badaun
Budaun
10 Oct 2026

VIDEO: अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से यूपीआई पर एमडीआर के विषय पर बैठक

VIDEO: अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से यूपीआई पर एमडीआर के विषय पर बैठक
Lucknow
10 Oct 2026

VIDEO: संगीत नाटक अकादमी में पूर्वांचल माटी महोत्सव का आयोजन

VIDEO: संगीत नाटक अकादमी में पूर्वांचल माटी महोत्सव का आयोजन
Lucknow
10 Oct 2026

VIDEO: मरने के बाद भी शवों को अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला घाट, किसी तरह किया जा रहा अंतिम संस्कार

VIDEO: मरने के बाद भी शवों को अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला घाट, किसी तरह किया जा रहा अंतिम संस्कार
Lucknow
10 Oct 2026

VIDEO: नवरात्रि कल से... पूजन के लिए दुर्गा प्रतिमाएं तैयार

VIDEO: नवरात्रि कल से... पूजन के लिए दुर्गा प्रतिमाएं तैयार
Lucknow
10 Oct 2026

VIDEO: चौक बड़ी काली जी मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण देते हैं मां के स्वरूप में दर्शन

VIDEO: चौक बड़ी काली जी मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण देते हैं मां के स्वरूप में दर्शन
Lucknow
10 Oct 2026

VIDEO: इंद्रपुरी कॉलोनी में 400 मीटर लंबी दीवार ढही, एक दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त, तीन घायल

VIDEO: इंद्रपुरी कॉलोनी में 400 मीटर लंबी दीवार ढही, एक दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त, तीन घायल
Lucknow
10 Oct 2026

मंझनपुर में सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि

SP leaders paid tribute to Mulayam Singh Yadav in Manjhanpur.
City and States Archives
10 Oct 2026

गुरुग्राम: बसई जल शोधन संयंत्र में 100 एमएलडी की नई यूनिट पर कार्य शुरू

Work begins on new 100 MLD unit at Basai Water Treatment Plant
Gurugram
10 Oct 2026

फरीदाबाद में नवरात्र की तैयारी: वैष्णो देवी मंदिर में आकर्षक झांकियां होंगी खास, सुबह-शाम गूंजेंगे कीर्तन

Attractive tableaux at Vaishno Devi temple in Faridabad will be special highlight during Navratri
Faridabad
10 Oct 2026

ग्रेटर नोएडा: कैमरे की नजर से नहीं बचा कूड़ा फेंकने वाला, माइक से आई आवाज तो वापस उठाई पन्नी

Surveillance via cameras and warnings through public announcement system for littering
Noida
10 Oct 2026

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोले हिरासत से बचे प्रदर्शनकारी? देखें ग्राउंड से खास रिपोर्ट

Protesters raise questions about Delhi Police action
Delhi
10 Oct 2026

अयोध्या में 65 फीट ऊंचा दुर्गा पंडाल तैयार, मूर्ति की पलकें झपकेंगी

अयोध्या में 65 फीट ऊंचा दुर्गा पंडाल तैयार, मूर्ति की पलकें झपकेंगी
Ayodhya
10 Oct 2026

बलरामपुर में योगी की अखिलेश को चुनौती, आइए अयोध्या में आमने-सामने हो जाए मुकाबला

बलरामपुर में योगी की अखिलेश को चुनौती, आइए अयोध्या में आमने-सामने हो जाए मुकाबला
Balrampur
10 Oct 2026

छर्रा में अलीगढ़ एसएसपी ने राम बरात रूट का किया निरीक्षण

छर्रा में अलीगढ़ एसएसपी ने राम बरात रूट का किया निरीक्षण
Aligarh
10 Oct 2026

भागवत कथा के विश्राम दिवस पर राधा-कृष्ण के रास ने मोहा मन

On rest day of Bhagwat Katha Radha-Krishna's Raas captivated the mind
Chandauli
10 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed