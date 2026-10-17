{"_id":"6ad372e60c5219edf9034f65","slug":"video-panic-in-kyari-village-due-to-a-crocodile-in-the-pond-the-pond-will-be-drained-for-a-rescue-operatio-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video:गांव के तालाब में मगरमच्छ की दहशत, रेस्क्यू के लिए तालाब कराया जाएगा खाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के जैतपुर के क्यारी गांव के तालाब में मगरमच्छ की दहशत फैली हुई है। प्रधान प्रदीप यादव के घर के पिछवाड़े स्थित तालाब में शनिवार को मगरमच्छ उथली जमीन पर दिखाई दिया था। तालाब में मगरमच्छ की मौजूदगी की सूचना पर गांव के लोग दौड़ पड़े। मगरमच्छ करीब आधा घंटे तक धूप में अपने बदन को सेकता रहा। भीड़ बढ़ने पर पानी में चला गया। तालाब गांव के नजदीक होने की बजह से गलियों और घरों में घुसने के अंदेशे को लेकर ग्रामीण डरे हुए हैं। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग को सूचना दी। जैतपुर के रेंजर राजवीर सिंह सेंगर ने बताया कि वन विभाग की टीम मगरमच्छ को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पहुंची थी। तालाब में पानी और दलदल होने की बजह से मगरमच्छ को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। तालाब को खाली कराने के लिए बीडीओ नीरज तिवारी से संपर्क किया गया है। तालाब खाली होते ही मगरमच्छ को रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा जाएगा। ग्रामीणों को तालाब के नजदीक न जाने के लिए जागरुक किया गया है। तालाब के बाहर मगरमच्छ दिखने पर वन विभाग को सूचना देने के लिए कहा है।

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