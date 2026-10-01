VIDEO: प्रसूता की मौत के दो दिन बाद जुड़वा बच्चों में से एक की मौत

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आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना फेस-द्वितीय स्थित श्रीकृष्णा अस्पताल में प्रसूता की मौत के दो दिन बाद बुधवार को उसके जुड़वा बच्चों में से एक की मौत हो गई। परिजन ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाकर करीब दो घंटे तक हंगामा किया। उनका दावा है कि दोनों नवजात की मौत हो चुकी है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने केवल बेटे की मौत की जानकारी दी है। उनका आरोप है कि बच्ची को भी मौत के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शांत कराया।

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