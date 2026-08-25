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VIDEO: छिन गई कुर्सी, दफ्तर कुर्क, 'साहब' का फोन स्विच ऑफ! मानचित्र-शमन अटके, भटक रहे आवेदक

आगरा ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 01:08 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 01:08 PM IST







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आगरा में भूस्वामियों का हक मारना अधिशासी अभियंता निर्माण खंड सूरज पाल को भारी पड़ा। तीन दिन से दफ्तर कुर्क है। कुर्सी, मेज, पंखा तक छिन गए। मंगलवार को आवेदक दफ्तर पहुंचे तो मानचित्रों की जांच हो सकी न शमन पर सुनवाई। अवैध निर्माणों से लेकर विकास कार्य तक ठप रहे। उधर, अधिशासी अभियंता का फोन तक स्विच ऑफ है। ... और पढ़ें

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