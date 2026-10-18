VIDEO: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल खत्म, बहाल होंगी चिकित्सकीय सेवाएं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों की 10 दिन से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्वास्थ्य अधिकारी अभी सेवा पर नहीं लौटे हैं। ऐसे में सोमवार से चिकित्सकीय सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत 1351 कर्मचारी बीते आठ अक्तूबर से हड़ताल पर थे। लखनऊ में इनकी कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। शनिवार को दोपहर से स्टाफ भी पहुंचने लगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्वास्थ्य अधिकारी अभी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। इससे ये केंद्र बंद रहे और मरीज बिना इलाज के लौटे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष देवी सिंह कुशवाहा का कहना है कि समान कार्य-समान वेतन और स्थायी करने समेत छह मांगों में से शासन ने कुछ मांगों पर सहमति बनाई है। 30 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर फिर से हड़ताल करेंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का स्टाफ अभी हड़ताल पर ही है। सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि हड़ताल खत्म हो गई है। सोमवार से सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी।
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