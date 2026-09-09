{"_id":"6aa12da858c6ff26ae04f0d2","slug":"video-neet-ug-counselling-underway-at-sn-medical-college-admission-process-begins-for-over-1300-seats-across-5-medical-colleges-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एसएन मेडिकल कॉलेज में NEET UG काउंसलिंग शुरू, 5 मेडिकल कॉलेजों की 1300 से ज्यादा सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: एसएन मेडिकल कॉलेज में NEET UG काउंसलिंग शुरू, 5 मेडिकल कॉलेजों की 1300 से ज्यादा सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया

Dhirendra Singh

Updated Wed, 09 Sep 2026 03:28 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 03:28 PM IST







Link Copied



आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी काउंसलिंग में 5 मेडिकल कॉलेज की 1300 से अधिक सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के दूसरे दिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया। काउंसलिंग प्रभारी डॉक्टर करुणा शंकर दिनकर ने बताया कि 14 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगी। ... और पढ़ें