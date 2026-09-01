VIDEO: नगर निगम तोड़ेगा मंटोला नाले पर बनी दुकानें

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आगरा के मंटोला नाले पर बनी दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है। गाैरतलब है कि गत दिनों नाले पर बनी एक दुकान स्लैब जर्जर होने से धराशायी हो गई थी। हादसे में महिला की माैत हो गई थी।

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