{"_id":"6ae743db0944484da8024070","slug":"video-municipal-corporation-imposes-fine-for-using-coal-fired-furnaces-in-hotel-restaurants-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: होटल-रेस्तरां में सुलगती मिलीं कोयले की भट्ठियां, निगम टीम ने वसूला 1.70 लाख रुपये का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एनजीटी की रोक के बाद भी चोरी-छिपे कोयले से भट्ठियां जलाना फतेहाबाद रोड के होटल-रेस्तरां संचालकों को भारी पड़ गया। नगर निगम ने शनिवार को चार होटल-रेस्तरां पर छापा मारकर भट्ठियां बंद कराईं और संचालकों से 1.70 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। सड़क पर गंदगी फैलाने और मलबा डालने वाले रेस्तरां पर भी जुर्माना लगाया गया। वहीं, दूसरी ओर दिवाली की सफाई के बाद घरों से निकल रहे कचरे को कुबेरपुर लैंडफिल साइट ले जाने की जगह आग लगाकर निपटाया जा रहा है। यमुनापार, मदिया कटरा, आईएसबीटी, शाहगंज में कचरे के ढेर आग के हवाले कर दिए गए। इनसे निकला धुआं पूरे दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ाता रहा। शहर की हवा को प्रदूषित कर रहे होटल-रेस्तरां पर नगर आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जोनल स्वच्छता अधिकारी राजीव बालियान के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने छापा मारा तो होटल अतिथि, होटल जिंजर, 199 मटन बिरयानी रेस्तरां और अमृतसर हवेली रेस्तरां में कोयले से संचालित भट्ठियां जलती हुई मिलीं। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भट्ठियों को पानी डालकर ठंडा कराया और संबंधित संचालकों से जुर्माना वसूला गया। यहीं जीएमबी रेस्तरां ने मलबा सड़क पर डाल रखा था। निगम ने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। निगम अधिकारियों ने रेस्तरां संचालकों से कहा कि दोबारा ऐसा करने पर ज्यादा जुर्माना लगाने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सेनेटरी इंस्पेक्टर मलखान सिंह, संतोष डागर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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