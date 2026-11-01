बड़ी खबरें: घर में मिली बुजुर्ग दंपती की लाश, ट्रेन में मृत मिला यात्री; 14वीं मंजिल से गिरकर वृद्ध की गई जान

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आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में रविवार को बुजुर्ग पति-पत्नी का शव मिला। दोनों का शव फंदे से लटका हुआ मिला। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस जांच में जुटी है। मथुरा के वृंदावन स्थित संस्कार सिटी में दिल्ली निवासी वृद्ध रहते थे। 14वीं मंजिल से गिरकर उनकी माैत हो गई। परिजन के अनुसार वह मानसिक रूप से परेशान थे। लखनऊ से आई विशेष टीम ने आगरा की ब्लड बैंकों पर छापेमारी की। जांच के दाैरान कमियां मिलने पर दो ब्लड बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए। अन्य को नोटिस जारी किया है। मैनपुरी में सात साल का मासूम का शव तालाब में मिलने से कोहराम मच गया। मासूम दो दिन से घर से लापता था। कासगंज रेलवे स्टेशन पर एक यात्री का शव ट्रेन में मिला। बोगी की सफाई करने पहुंचे कर्मचारियों ने शव की सूचना दी। पुलिस शव के शिनाख्त के प्रयास में जुटी है।