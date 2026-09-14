VIDEO: बेटी की पिटाई के विरोध पर मां को बेरहमी से पीटा, तीन पर प्राथमिकी

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आगरा के खेड़ा राठौर में दो साल की मासूम की पिटाई से निकली चीख पर बचाने पहुंची उसकी मां को बेरहमी से पीटे जाने के मामले में पुलिस ने दंपती समेत 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। खेड़ा राठौर की शालिनी की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, शनिवार सुबह 9 बजे उनकी 2 साल की बेटी परी घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसन गुड्डी देवी उसके साथ मारपीट करने लगी। बेटी को पीटने का कारण पूछा, तो गुड्डी कहने लगी गाली दे रही थी। बेटी को बचाने पर बौखलाई गुड्डी देवी ने अपने पुत्र नीरज, पुत्रवधू शिवानी को बुला लिया। तीनों ने उसके साथ लात, घूसों और लाठी, डंडों से मारपीट की। पड़ोसियों ने उसे बचाया।

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