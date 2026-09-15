{"_id":"6aa8c3f3b9714435f7060ef0","slug":"firozabad-among-up-s-top-10-accident-hit-districts-as-road-deaths-rise-15-percent-2026-09-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: सड़क हादसे वाले प्रदेश के टॉप- 10 जिलों में फिरोजाबाद, पहले नंबर पर शाहजहांपुर; इन शहरों में राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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, उप्र परिवहन विभाग ने सड़क हादसों की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार, वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 के शुरुआती 7 महीनों (जनवरी से जुलाई) में फिरोजाबाद जिले में सड़क हादसों में मौतों की संख्या 15% बढ़कर 214 से 246 पहुंच गई है। इसके साथ ही फिरोजाबाद प्रदेश के टॉप-10 सबसे प्रभावित जिलों में शामिल हो गया है। आगरा मंडल के मथुरा में घायल 39.2% बढ़े हैं। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़ जिले में हादसों में 34.2% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके विपरीत आगरा, मैनपुरी और कासगंज जिलों में हादसों व मौतों के आंकड़ों में गिरावट से कुछ राहत मिली है। प्रदेश स्तर पर शाहजहांपुर 28.3% वृद्धि के साथ मौतों के मामले में पहले स्थान पर है।

गत वर्ष जनवरी-जुलाई 2025 की तुलना में इस वर्ष जनवरी-जुलाई 2026 में फिरोजाबाद में हादसों में 4.8% की बढ़ोतरी (399 से बढ़कर 418) हुई है। चिंताजनक पहलू यह है कि गत वर्ष की तुलना में मौतों का आंकड़ा 15% बढ़कर 214 से 246 तक पहुंच गया है। मथुरा में दुर्घटनाएं 682 से बढ़कर 734 (7.6% वृद्धि) हुईं। मौतों का आंकड़ा 413 से बढ़कर 415 रहा, जबकि घायलों की संख्या में 39.2% की भारी बढ़ोतरी (513 से बढ़कर 714) दर्ज की गई है। आगरा में पिछले वर्ष की तुलना में हादसों में 15.4% (865 से घटकर 732) और मौतों में 6.3% (459 से घटकर 430) की राहत भरी गिरावट आई है। मैनपुरी में पिछले साल के मुकाबले हादसों (-4.0%) और मौतों (-17.8%, 236 से घटकर 194) दोनों में कमी दर्ज की गई है।







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अलीगढ़ में हालात गंभीर

अलीगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में हादसों में भयानक उछाल आया। दुर्घटनाएं 676 से सीधे 907 (34.2% वृद्धि) पर पहुंच गईं। मौतों का आंकड़ा 342 से बढ़कर 354 हुआ, जबकि घायलों की संख्या में 67.9% की रिकॉर्ड वृद्धि (833 से 1399) हुई है। हाथरस में दुर्घटनाएं 309 से बढ़कर 352 (13.9% वृद्धि) हुईं, हालांकि मौतों में 7.2% की कमी आई (207 से घटकर 192)। एटा में हादसों में 4.9% की कमी आई (385 से 366), लेकिन मौतों का आंकड़ा 219 से बढ़कर 230 (5.0% वृद्धि) हो गया। कासगंज में पिछले वर्ष की तुलना में हादसे 13.9% (280 से घटकर 241) और मौतें 3.7% (134 से घटकर 129) घटी हैं।





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प्रदेश के टॉप-10 सड़क हादसों वाले जिले

रैंक जिला कुल हादसे (2026) कुल मौतें (2026) मौतों में वृद्धि 1 शाहजहांपुर 608 358 28.3% 2 श्रावस्ती 92 69 27.8% 3 ललितपुर 250 136 25.9% 4 संतकबीरनगर 204 137 22.3% 5 औरैया 309 148 21.3% 6 अमरोहा 249 149 21.1% 7 कौशांबी 303 164 20.6% 8 चंदौली 173 123 20.6% 9 हापुड़ 251 153 18.6% 10 फिरोजाबाद 418 246 15.0%



