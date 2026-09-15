जल्दबाजी का अंजाम: फाटक के नीचे से पटरी पार कर रहे थे दंपती, ट्रेन से कट गई पत्नी की मौत; पति की हालत गंंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 09:52 AM IST
सार
गंजडुंडवारा में गनेशपुर रेलवे फाटक के नीचे से पटरी पार कर रहा बुजुर्ग दंपती लखनऊ एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे में 65 वर्षीय महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका पैर कट गया।
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विस्तार
कासगंज के गंजडुंडवारा में एटा रोड के गनेशपुर रेलवे फाटक पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन की आवाज सुनने के बाद भी एक बुजुर्ग दंपती रेलवे फाटक के नीचे से होकर गुजरने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान कासगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में दोनों आ गए।
हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया।
मृतका की पहचान स्नेहलता (65) पत्नी रामवीर सिंह निवासी निबऊआ थाना सिढ़पुरा के रूप में हुई। वह पति रामवीर (70) के साथ दवा लेने मथुरा जा रही थीं। इसी दौरान गंजडुंडवारा के एटा रोड स्थित गनेशपुर रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जबकि पति का पैर कट गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
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घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंच गई। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, वहां से आगरा रेफर कर दिया गया।
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हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया।
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मृतका की पहचान स्नेहलता (65) पत्नी रामवीर सिंह निवासी निबऊआ थाना सिढ़पुरा के रूप में हुई। वह पति रामवीर (70) के साथ दवा लेने मथुरा जा रही थीं। इसी दौरान गंजडुंडवारा के एटा रोड स्थित गनेशपुर रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जबकि पति का पैर कट गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
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घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंच गई। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, वहां से आगरा रेफर कर दिया गया।