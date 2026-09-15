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हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया।मृतका की पहचान स्नेहलता (65) पत्नी रामवीर सिंह निवासी निबऊआ थाना सिढ़पुरा के रूप में हुई। वह पति रामवीर (70) के साथ दवा लेने मथुरा जा रही थीं। इसी दौरान गंजडुंडवारा के एटा रोड स्थित गनेशपुर रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जबकि पति का पैर कट गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंच गई। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, वहां से आगरा रेफर कर दिया गया।