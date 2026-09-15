कहां गए मासूम: पार्टी करने की बात कहकर घर से निकले दो बच्चे, फिर नहीं लौटे; कासगंज पुलिस तलाश में जुटी

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पुलिस के अनुसार, सोमवार शाम करीब 6:45 बजे सूत की मंडी निवासी अर्जुन भारद्वाज का 12 वर्षीय पुत्र गर्व भारद्वाज और आवास विकास कॉलोनी निवासी रखेंद्र कुमार का 12 वर्षीय पुत्र सुतेज कुमार अचानक लापता हो गए। परिजन ने जब उनकी खोजबीन की तो पता चला कि दोनों अपने एक अन्य दोस्त शौर्य जैन से पार्टी करने की बात कहकर एक साथ निकले थे।देर रात तक जब दोनों बालक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि गर्व भारद्वाज अपने साथ एक मोबाइल फोन भी लेकर गया है, जो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है।घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जगदीश चंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया। संभावित स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में दोनों बालकों की सकुशल बरामदगी के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सर्विलांस टीम की मदद से मोबाइल की अंतिम लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास भी जारी है।