{"_id":"6b07dd5f819c804ce7052ece","slug":"video-monkey-menace-at-taj-mahal-raises-safety-concerns-for-tourists-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ताजमहल में बंदरों का आतंक, पर्यटकों की सुरक्षा राम भरोसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। मोहब्बत की निशानी ताजमहल अब बंदरों के आतंक से जूझ रहा है। स्मारक के गार्डन में बंदरों के झुंड का कब्जा है। पर्यटकों के बीच घूमते बंदरों से सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। विश्व धरोहर की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले विभागों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। ताजमहल की खूबसूरती के बीच बंदरों का आतंक व्यवस्था की पोल खोल रहा है।

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