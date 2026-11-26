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यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि ताजमहल देखने जाने के लिए 1.30 लाख पर्यटकों ने मेट्रो का इस्तेमाल किया। वहीं आगरा किला पहुंचने के लिए 79,000 पर्यटकों ने मेट्रो से यात्रा की। दोनों पर्यटन स्थलों के लिए मेट्रो से सफर करने वालों की संख्या दो लाख से अधिक पहुंच गई है।विंटर सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ शहर के प्रमुख पर्यटन मार्गों पर यातायात का दबाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में मेट्रो पर्यटकों को सड़क मार्ग के अलावा एक और विकल्प उपलब्ध करा रही है। खासकर उन पर्यटकों के लिए यह उपयोगी हो सकता है, जो एक ही दिन में ताजमहल और आगरा किला दोनों देखने की योजना बनाते हैं।आगरा में पर्यटन का पीक सीजन शुरू होने के साथ पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही के बीच मेट्रो की भूमिका अब केवल शहर के स्थानीय यात्रियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पर्यटन से भी जुड़ रही है।