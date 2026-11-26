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यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के प्रभारी तुलसीराम गुर्जर ने बताया सर्दी शुरू होने के साथ सुबह और शाम हल्का कोहरा पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में कोहरा-धुंध और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की गई है। हल्के चार पहिया वाहनों की अधिकतम गति 100 किमी. प्रति घंटे से घटाकर 75 किमी. प्रति घंटे कर दी गई है।भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 60 किमी. प्रति घंटे ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन करीब 20 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। इनमें लगभग चार हजार भारी वाहन होते हैं, जबकि बाकी हल्के चार पहिया वाहन हैं। गति सीमा में बदलाव का उद्देश्य कोहरे के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है।