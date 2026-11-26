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विद्यालय परिसर में हलवाई लगाकर खाना तैयार कराया गया। कक्षा में बच्चों के बैठने वाली बेंच हटाकर चारपाई पर लड्डू भी सजाए गए। इससे स्कूल का माहौल पढ़ाई के बजाय निजी आयोजन जैसा नजर आया। विद्यालय में दो कमरे हैं और करीब 31 बच्चे पंजीकृत हैं। एक कमरे में बच्चे पढ़ते रहे, जबकि दूसरे हिस्से में जन्मदिन की दावत के लिए खाना तैयार होता रहा। स्कूल समय में हलवाई लगाए जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित रही।बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय परिसर में निजी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं है। विभाग की ओर से विद्यालयों में इस तरह के निजी आयोजनों पर स्पष्ट रोक है।प्राथमिक विद्यालय नगला गुलाब जगनेर के प्रधानाध्यक विष्णु ने बताया कि प्रधान दानवीर सिंह की बेटे के जन्मदिन के लिए स्कूल में भोजन बनवाया गया था। गांव वालों की इच्छा थी इसलिए स्कूल परिसर उपलब्ध कराया गया था। आगे से ऐसा नहीं होगा।