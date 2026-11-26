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जिला अस्पताल के दंत रोग विभाग में तैनात ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉ. अभिषेक सारस्वत (एमडीएस) ने बताया कि अक्सर सड़क दुर्घटनाओं में चेहरे व जबड़े की हड्डियां टूट जाती हैं। इससे मरीज को बोलने और खाने-पीने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। निजी अस्पतालों में इस जटिल ऑपरेशन पर लाखों रुपये खर्च होते हैं लेकिन जिला अस्पताल में यह सुविधा महज 270 रुपये की सरकारी सर्जरी फीस पर उपलब्ध कराई जा रही है।डॉ. सारस्वत के अनुसार, मरीज की स्थिति और फ्रैक्चर की जटिलता के आधार पर ऑपरेशन पूरा करने में लगभग दो से तीन घंटे का समय लगता है। सर्जरी के दौरान आधुनिक तकनीक ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन के माध्यम से टूटी हुई हड्डी को टाइटेनियम प्लेट्स और स्क्रू की मदद से वापस अपनी जगह पर जोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक प्लेट्स व स्क्रू मरीज को बाहर सर्जिकल स्टोर से लाने होते हैं। इस तकनीक से न केवल जबड़े की कार्यक्षमता सामान्य होती है, बल्कि चेहरे की प्राकृतिक बनावट भी सुरक्षित रहती है।अस्पताल के सह अधीक्षक डॉ. खेमचंद धाकड़ ने बताया कि नई डेंटल लैब का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इससे दंत विभाग में आने वाले सैकड़ों मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। संवादसड़क हादसों या अन्य दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल होकर मुंह और जबड़े की हड्डी टूटने वाले मरीजों को अब इलाज के लिए महंगे निजी अस्पतालों या बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला अस्पताल में ही जबड़े के फ्रैक्चर की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही मरीजों की सहूलियत के लिए अस्पताल परिसर में आधुनिक डेंटल लैब स्थापित करने का काम भी शुरू हो चुका है।जिला अस्पताल के दंत रोग विभाग में तैनात ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉ. अभिषेक सारस्वत (एमडीएस) ने बताया कि अक्सर सड़क दुर्घटनाओं में चेहरे व जबड़े की हड्डियां टूट जाती हैं। इससे मरीज को बोलने और खाने-पीने में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है। निजी अस्पतालों में इस जटिल ऑपरेशन पर लाखों रुपये खर्च होते हैं लेकिन जिला अस्पताल में यह सुविधा महज 270 रुपये की सरकारी सर्जरी फीस पर उपलब्ध कराई जा रही है।डॉ. सारस्वत के अनुसार मरीज की स्थिति और फ्रैक्चर की जटिलता के आधार पर ऑपरेशन पूरा करने में लगभग दो से तीन घंटे का समय लगता है। सर्जरी के दौरान आधुनिक तकनीक ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन के माध्यम से टूटी हुई हड्डी को टाइटेनियम प्लेट्स और स्क्रू की मदद से वापस अपनी जगह पर जोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक प्लेट्स व स्क्रू मरीज को बाहर सर्जिकल स्टोर से लाने होते हैं। इस तकनीक से न केवल जबड़े की कार्यक्षमता सामान्य होती है, बल्कि चेहरे की प्राकृतिक बनावट भी सुरक्षित रहती है। अस्पताल के सह अधीक्षक डॉ. खेमचंद धाकड़ ने बताया कि नई डेंटल लैब का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इससे दंत विभाग में आने वाले सैकड़ों मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।