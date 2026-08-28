VIDEO: ठगी के आरोप पर विधायक के भाई ने पुलिस आयुक्त को सौंपे साक्ष्य

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ठगी के आरोप में घिरे भाजपा विधायक भगवान सिंह कुशवाह के भाई विजयपाल सिंह और उनकी पत्नी मंजू कुशवाह ने बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वह खुद ही ठगी का शिकार हुए। इसके बावजूद उनके खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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