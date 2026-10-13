VIDEO: भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट

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एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी के समर्थन में मंगलवार को जगनेर के नौनी के एक निजी विद्यालय में शिक्षक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति, सांसद राजकुमार चाहर, खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

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