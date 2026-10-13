फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Ministers and MPs rally in support of Tiwari for the teachers' election; votes sought from teachers in Jagner.

VIDEO: भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट

Tue, 13 Oct 2026 08:16 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:16 PM IST
Ministers and MPs rally in support of Tiwari for the teachers' election; votes sought from teachers in Jagner.
एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी के समर्थन में मंगलवार को जगनेर के नौनी के एक निजी विद्यालय में शिक्षक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति, सांसद राजकुमार चाहर, खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मेरठ: नीला ड्रम हत्याकांड में कल सजा का एलान, मुस्कान-साहिल पर फैसले का इंतजार; सौरभ के भाई ने की फांसी की मांग

Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan Rastogi and Sahil Shukla Await Sentencing, Saurabh’s Brother Demands Death Penalty
Meerut
13 Oct 2026

बारिश से भीगा धान, अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में आए किसानों ने बयां की अपनी वेदना

बारिश से भीगा धान, अलीगढ़ की धनीपुर मंडी में आए किसानों ने बयां की अपनी वेदना
Aligarh
13 Oct 2026

औरैया: कन्नौज की किशोरी की हत्या का 23 दिन बाद खुलासा, पुलिस ने पिता समेत दो को किया गिरफ्तार

Auraiya Murder of teenage girl from Kannauj solved after 23 days police arrest two including her father
Auraiya
13 Oct 2026

VIDEO: दिनदहाड़े महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब

VIDEO: दिनदहाड़े महिला के बैग से 45 हजार रुपये और सोने की अंगूठी गायब
Chandauli
13 Oct 2026

VIDEO: विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए 150 छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के उपाय

VIDEO: 150 female students learned self-defense techniques to deal with adverse situations.
Chandauli
13 Oct 2026
विज्ञापन

किशोर कुमार की 39वीं पुण्यतिथि पर मछलियों को चारा खिलाकर दी श्रद्धांजलि, VIDEO

Tribute paid Kishore Kumar on death anniversary by feeding fish varanasi
Varanasi
13 Oct 2026

Video: अक्टूबर में तेज धूप से लोग परेशान, जल्द मिल सकती है राहत

Video: अक्टूबर में तेज धूप से लोग परेशान, जल्द मिल सकती है राहत
Lucknow
13 Oct 2026
विज्ञापन

जेवर के जहांगीरपुर में हत्या का सीसीटीवी आया सामने, युवक को गोली मारते दिखे बदमाश

CCTV footage of a murder in Jahangirpur, Jewar, Greater Noida
Noida
13 Oct 2026

VIDEO: फतेहपुर सीकरी में विदेशी पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, साथी चिकित्सक ने किया इलाज

French Tourist Falls Ill at Fatehpur Sikri, Receives Treatment from Fellow Traveller
Agra
13 Oct 2026

हमीरपुर: तीसरे नवरात्र पर अवाहदेवी मंदिर में कम पहुंचे श्रद्धालु, पंडाल में हुआ सुंदरकांड पाठ

awahdevi temple third navratri sunderkand path hamirpur
Hamirpur (Himachal)
13 Oct 2026

शिमला: तीसरे नवरात्र पर कालीबाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़, भजन-कीर्तन से माहौल भक्तिमय

Kalibari Temple Shimla crowded with devotees on third Navratri, devotional songs and bhajan kirtan
Shimla
13 Oct 2026

हमीरपुर में इंटर कॉलेज युवा उत्सव शुरू, 42 कॉलेजों के विद्यार्थी दिखाएंगे संगीत प्रतिभा

hamirpur inter college youth festival group 2 music 2026
Hamirpur (Himachal)
13 Oct 2026

Video: कैप्टन स्मित मछार के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए यज्ञ, अभिनंदन समारोह आयोजित

Video: कैप्टन स्मित मछार के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए यज्ञ, अभिनंदन समारोह आयोजित
Lucknow
13 Oct 2026

ग्रेटर नोएडा: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया आईएचजीएफ मेले का उद्घाटन, जानें क्या बोले

Greater Noida: Union Minister Giriraj Singh inaugurates IHGF delhi Fair
Noida
13 Oct 2026

बारिश के कारण इगलास मंडी आज बंद, धान लोडिंग रुकी

बारिश के कारण इगलास मंडी आज बंद, धान लोडिंग रुकी
Aligarh
13 Oct 2026

गोरखपुर: गरबा-डांडिया के लिए अजरक और डिजिटल प्रिंट गरबा ड्रेस की बढ़ी मांग

Ajrakh and Digital Print Garba Dresses in High Demand During Navratri
Gorakhpur
13 Oct 2026

बहराइच में बहन से मारपीट का विरोध करने पर जीजा ने साले पर धारदार हथियार से किया हमला

man attacked his brother-in-law with sharp-edged weapon after latter objected to him assaulting his sister
Bahraich
13 Oct 2026

बिलासपुर में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर विभाग सतर्क, शिकार करने वालों पर होगी कार्रवाई

bilaspur forest department wildlife poaching monitoring winter
Bilaspur
13 Oct 2026

Video: सीतापुर हाईवे राम सागर मिश्र हॉस्पिटल कट के पास बुलेट ई-रिक्शा की टक्कर, दो घायल

Video: सीतापुर हाईवे राम सागर मिश्र हॉस्पिटल कट के पास बुलेट ई-रिक्शा की टक्कर, दो घायल
Lucknow
13 Oct 2026

Video: अवध बस स्टैंड पर डग्गामार वाहनों के खिलाफ धरने पर बैठे चालक-परिचालक

Video: अवध बस स्टैंड पर डग्गामार वाहनों के खिलाफ धरने पर बैठे चालक-परिचालक
Lucknow
13 Oct 2026

रामपुर बुशहर: किसान सभा ने रामपुर में निकाली महारैली, किसानों-बागवानों के मुद्दों पर उठाई आवाज

Himachal Kisan Sabha 17th state conference and farmers rally in Rampur Bushahr
Rampur Bushahar
13 Oct 2026

Video: लखनऊ में रोडवेज चालकों-परिचालकों का प्रदर्शन, बसों का संचालन ठप

Video: लखनऊ में रोडवेज चालकों-परिचालकों का प्रदर्शन, बसों का संचालन ठप
Lucknow
13 Oct 2026

शिमला: गेयटी थियेटर में यूरो किड्स स्कूल संजौली का वार्षिक समारोह शुरू

euro kids school sanjauli annual function gaiety theatre shimla
Shimla
13 Oct 2026

Video: गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में पावरग्रिड अंतर क्षेत्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप

Video: गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में पावरग्रिड अंतर क्षेत्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप
Lucknow
13 Oct 2026

Video: फैजुल्लागंज में जुगाड़ की नाव बनी आने-जाने का सहारा

Video: फैजुल्लागंज में जुगाड़ की नाव बनी आने-जाने का सहारा
Lucknow
13 Oct 2026

Video: मंत्री रजनी तिवारी बोलीं- जिसे देखने के लिए लोग बाहर जाते थे, वह आज हमारे लखनऊ में है

Video: मंत्री रजनी तिवारी बोलीं- जिसे देखने के लिए लोग बाहर जाते थे, वह आज हमारे लखनऊ में है
Lucknow
13 Oct 2026

Video: लखनऊ में रावण के पुतलों की बिक्री शुरू, 500 से 20 हजार रुपये तक कीमत

Video: लखनऊ में रावण के पुतलों की बिक्री शुरू, 500 से 20 हजार रुपये तक कीमत
Lucknow
13 Oct 2026

कानपुर: भाजपा नेता से लूट का मामला, फार्महाउस में बदमाशों ने बोला था धावा, दो नकाबपोश सीसीटीवी में कैद

Kanpur Robbery of BJP leader miscreants storm farmhouse
Kanpur
13 Oct 2026

अयोध्या में सेवानिवृत्त शिक्षक विदाई एवं सम्मान समारोह आयोजित, बृजभूषण शरण सिंह ने किया सम्मानित

Farewell and Felicitation Ceremony for Retired Teacher Held in Ayodhya
Ayodhya
13 Oct 2026

अलीनगर-सकलडीहा मार्ग पर 15 दिनों से सुबह दो घंटे भीषण जाम, VIDEO

Severe two hour traffic jams every morning past 15 days Alinagar Sakaldiha road
Chandauli
13 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed